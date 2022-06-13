Они находятся в плену определенных иллюзий по поводу россии: Подоляк о жесткой модели поведения Зеленского с Западом

КИЕВ. 13 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский избрал довольно жесткую модель поведения с Западом, поскольку европейские страны находятся в плену определенных иллюзий по поводу россии. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью белорусскому изданию Zerkalo.io, сообщает УНН.

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“Почему он выбрал достаточно жесткую модель поведения с Западом? В отличие от него, они еще находятся в плену определенных иллюзий: что такое россия, в чем мотивы войны, как ее вести и какие ресурсы для этого нужны? А мы хорошо понимает и знаем, как эту войну нужно закончить. Не только с учетом интересов Украины, а чтобы соответствующие моменты трансформации пошли в беларуси, в россии, чтобы изменилась глобальная система безопасности, особенно в Восточной Европе”, – считает Подоляк.

Детали

Советник главы Офиса Президента также рассказал о первых эмоциях власти в первые 48 часов полномасштабной войны. По его словам, вторжение вызвала у многих шоковое состояние, включая партнеров, так как никто не ожидал такой вероломной и мерзкой атаки со стороны россии.

“В первые дни риски были существенные, люди должны были мобилизоваться. Президент принял однозначно верное решение остаться в Киеве и взять на себя ответственность. Это позволило стране выстоять в первые 48 часов. Люди почувствовали, что власть не боится и будет работать для того, чтобы эффективно управлять обороной страны. Нам было важно, чтобы для украинцев быстро прошел первичный шок от объема вторжения и общество начало работать”, – рассказал Подоляк.

Он добавил, что Зеленский был прав с той точки зрения, что возможны атаки на правительственный квартал и уничтожение всех, кто там работает.

“Конечно, такие риски были. Это была не эмоциональная оценка, а объективная. Чем президент Украины отличается от господина лукашенко и путина? Он адекватно оценивает информацию, не говорит того, чего нет, не бравирует, а акцентирует внимание на том, какие риски есть и как с ними работать”, – добавил Подоляк.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против него было совершено десять попыток покушения на жизнь.