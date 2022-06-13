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Днепропетровская области: из-за обстрелов врага еще двое погибших, пятеро раненых

Днепропетровская области: из-за обстрелов врага еще двое погибших, пятеро раненых

КИЕВ. 13 июня. УНН. Российские оккупанты накануне обстреляли 2 района Днепропетровской области - Криворожский и Синельниковский. Предварительно, два человека погибли, еще 5 – ранены, сообщили в ГС ГСЧС в области, пишет УНН.

Детали

Как указали в ГУ ГСЧС, в воскресенье, 12 июня, в Синельниковском районе агрессор ударил по Покровской громаде. Стрелял кассетными боеприпасами. "Из-за обстрела погибла женщина. Разрушен частный жилой дом", - сообщили в ведомстве.

Еще один обстрел накануне был в Криворожском районе. Удары были нанесены по двум населенным пунктам – Зеленодольску и Великой Костромке. Обстрел враг вел из системы залпового огня "Ураган". "Во двор жилого дома из-за взрыва погибла женщина. Еще 5 жителей получили осколочные ранения. Предварительно, повреждено 6 домов", - отметили в ГУ ГСЧС.

Спасатели нашли кассетный элемент от "Урагана" и обломки снарядов.

Дополнение

Враг ударил из “Ураганов” по жилым кварталам Зеленодольской громады.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область
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