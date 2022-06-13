Оккупанты ударили по Донецкой области сверхзвуковыми ракетами
КИЕВ. 13 июня. УНН. Армия рф за сутки нанесла удары сверхзвуковыми ракетами по 11 населенным пунктам Донецкой области. Разрушены 43 гражданских объекта, подавляющее большинство которых – жилые дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram.
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"Российские войска обстреляли населенные пункты – Авдеевка, Торецк, Бахмут, Соледар Светлодарск, Красногоровка, Удачное, Максимилиановка, Галицыновка, Николаевка, Долиновка. Два авиаудара надзвуковыми ракетами класса "воздух-земля" типа х-22 враг нанес по селу Николаевка Покровского района. По меньшей мере, шесть частных домов повреждены", - говорится в сообщении.
Детали
В целом оккупанты повредили 43 гражданских объекта: 31 жилой дом, админздание Углегорской ТЭС, железнодорожное полотно, автомобиль "скорой помощи", линии электропередач и т.д. В результате обстрелов без света остались Бахмут и Красногоровка.
Полиция Донецкой области и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Напомним
Российские оккупанты ночью нанесли авиационные удары по Бахмуту и селу Удачное в Донецкой области – разрушено полсотни домов, область остается без газа.
12 июня рашисты обстреляли город Соледар в Донецкой области. В результате обстрелов погиб один человек, еще двое - ранены.