Новости: Политика
14 июня 2022, 21:52 • Тоня Туманова • 23250
Еще один посол вернулся в Киев
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Киев вернулся еще один посол - посол Словении в Украине, передает УНН.
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“Посол Словении в Украине Томаж Менцин вернулся в Киев. Словения поддерживает Украину и ее смелый народ в борьбе за свободу и демократию”, — говорится в сообщении посольства Словении в Twitter.
Добавим
15 марта 2022 года премьер-министр Словении вместе с своими коллегами из Чехии и Польши посетил Киев с визитом. С ими провел встречу президент Украины Владимир Зеленский.
21 марта правительство Словении сообщило, что планирует вернуть своих дипломатов в Киев.
Источник: УНН
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