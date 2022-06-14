Еще один посол вернулся в Киев

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Киев вернулся еще один посол - посол Словении в Украине, передает УНН.

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“Посол Словении в Украине Томаж Менцин вернулся в Киев. Словения поддерживает Украину и ее смелый народ в борьбе за свободу и демократию”, — говорится в сообщении посольства Словении в Twitter.

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15 марта 2022 года премьер-министр Словении вместе с своими коллегами из Чехии и Польши посетил Киев с визитом. С ими провел встречу президент Украины Владимир Зеленский.

21 марта правительство Словении сообщило, что планирует вернуть своих дипломатов в Киев.