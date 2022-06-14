«На наших руках кровь»: Шварценеггер призвал Европу отказаться от российского топлива

КИЕВ. 14 июня. УНН. Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер призвал западные страны отказаться от российского топлива. Об этом он сказал в выступлении на климатической конференции в Австрии 14 июня. Об этом сообщает УНН.

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«Будем честны сами с собой. 1300 ракет, которые россия выпустила в украинские города в первые два месяца войны, стоили 7,7 миллиарда евро. Это многое. Но в то же время Европа заплатила россии 44 миллиарда евро за топливо. На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну», – сказал Шварценеггер.

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По словам актера, таким образом европейские страны оплачивают российскую агрессию.

«Неважно, как вы смотрите на это – на наших руках кровь, потому что мы финансируем войну. Мы должны перестать лгать себе. Просто сейчас у нас есть все технологии, которые нужны, чтобы отказаться от ископаемого топлива», – заявил он.