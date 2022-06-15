КИЕВ. 15 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не все российские ракеты уничтожают украинское ПВО. Об этом сообщает УНН.

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“Сегодня нашей противовоздушной обороне удалось „подрезать крылья“ российским ракетам. Часть ракет, которые оккупанты направили против наших городов, удалось сбить. И это — спасенные жизни. Это спасенная инфраструктура”, — говорится в обращении.

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Но удалось сбить только часть ракет, которые летели над территорией Украины. К сожалению, есть жертвы, есть разрушения.

“Сегодня удар был по Львовской и Тернопольской областях. И мы снова и снова повторяем нашим партнерам, что Украине нужно современное противоракетное оружие. В нашего государства его пока нет на достаточном уровне, но именно в нашего государства и именно сейчас — самая большая в Европе потребность именно в } такого оружия. Затягивание с ее предоставлением не может иметь оправданий. Буду постоянно подчеркивать это, говоря с нашими партнерами”, — заявил Президент.

Напомним

Сегодня днем ​​во время воздушной тревоги украинские Воздушные силы сбили три вражеские крылатые ракеты, запущенные из акватории Черного моря.