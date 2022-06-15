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Зеленский объяснил, почему не все российские ракеты уничтожают украинское ПВО

Зеленский объяснил, почему не все российские ракеты уничтожают украинское ПВО

КИЕВ. 15 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не все российские ракеты уничтожают украинское ПВО. Об этом сообщает УНН.

Цитата

“Сегодня нашей противовоздушной обороне удалось „подрезать крылья“ российским ракетам. Часть ракет, которые оккупанты направили против наших городов, удалось сбить. И это — спасенные жизни. Это спасенная инфраструктура”, — говорится в обращении.

Подробности

Но удалось сбить только часть ракет, которые летели над территорией Украины. К сожалению, есть жертвы, есть разрушения.

“Сегодня удар был по Львовской и Тернопольской областях. И мы снова и снова повторяем нашим партнерам, что Украине нужно современное противоракетное оружие. В нашего государства его пока нет на достаточном уровне, но именно в нашего государства и именно сейчас — самая большая в Европе потребность именно в } такого оружия. Затягивание с ее предоставлением не может иметь оправданий. Буду постоянно подчеркивать это, говоря с нашими партнерами”, — заявил Президент.

Напомним

Сегодня днем ​​во время воздушной тревоги украинские Воздушные силы сбили три вражеские крылатые ракеты, запущенные из акватории Черного моря.

Источник: УНН
Теги: Президент, обращение
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