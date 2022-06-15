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Зеленский поговорил с больным ководом Трюдо: о чем разговор

Зеленский поговорил с больным ководом Трюдо: о чем разговор

КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор с канадским премьером джастином Трюдо. О деталях переговоров Глава государства рассказал в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Провел разговор с прем’ер-министром Канады Джастыном трюдо. В преддверии важных международных мероприятий скоординировали очередные шаги по противодействию агрессии рф против Украины. Поблагодарил за лидерство Канады в поддержке нашего государства. Отдельно обсудили дальнейшее оборонительное взаимодействие”, — написал Зеленский.

Напомним

Канадский премьер’ер сообщил в понедельник, что в него обнаружили коронавирусную болезнь.

Источник: УНН
Теги: Канада, Украина, Владимир Зеленский
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