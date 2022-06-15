Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается обществом: Зеленский о поставках средств индивидуальной защиты военным

КИЕВ. 15 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклады, которые он получает по средствам индивидуальной защиты военным, существенно отличаются от того, что обсуждается обществом. Об этом сообщает УНН.

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В своем вечернем обращении Зеленский сказал, что попросил Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины очень внимательно отнестись к сообщениям в СМИ и в соцсетях о том, что у части наших бойцов нет достаточно средств индивидуальной защиты.

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"Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается обществом. И я ожидаю проверки логистики в армии – проверки того, что поставляется, и того, как распределяются средства индивидуальной защиты. На сегодняшний день всем, кто находится в зонах боевых действий должно хватать всего необходимого для защиты", - говорится в обращении.

Зеленский заверил, что государство обеспечивает такие поставки.

Напомним

Зеленский объяснил, почему не все российские ракеты уничтожает украинское ПВО.