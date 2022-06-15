Наиболее жестокие бои в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом - Зеленский

КИЕВ. 15 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что наиболее жестокие бои проходят в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом. Об этом сообщает УНН.

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По словам Владимира Зеленского, за прошедшие сутки в битве на Донбассе кардинальных изменений не произошло.

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"Самые жестокие бои в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом – по-прежнему. Потери, к сожалению, болезненные. Но нужно держаться. Это наше государство. Держаться именно там, на Донбассе, жизненно необходимо. Что больше потери терпит враг именно там, так меньше сил у них будет, чтобы продолжать агрессию", - сказал Президент.

Зеленский отметил, что Донбасское направление – является ключевым для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели на поле боя.

Напомним

Зеленский объяснил, почему не все российские ракеты уничтожает украинское ПВО.