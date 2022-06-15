Президент отметил еще 63 военнослужащих государственными наградами

КИЕВ. 15 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что отметил еще 63 военнослужащих государственными наградами. Об этом сообщает УНН.

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"Подписал очередной указ о награждении наиболее отличившихся в боях. Государственными наградами отмечены 63 военнослужащих – за храбрость и эффективность в защите государства", - говорится в обращении.

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Общее количество отмеченных наградами – уже 18453.

"И такой масштаб, такое количество подвигов полностью демонстрируют, какого уровня противостояния и какой жестокости боевые действия", - добавил Зеленский.

Напомним

Зеленский заявил, что наиболее жестокие бои происходят в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом