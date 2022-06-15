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В НАТО подтвердили приглашение Зеленского на саммит Мадрида

В НАТО подтвердили приглашение Зеленского на саммит Мадрида

КИЕВ. 15 июня. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил приглашение Президенту Украины Владимиру Зеленскому принять участие в Мадридском саммите Альянса. Об этом говорится в соответствующем документе, обнародованном на сайте НАТО, пишет УНН.

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"Через две недели союзники встретятся для проведения исторического саммита трансформации в Мадриде, и будут принимать решения, чтобы поддерживать НАТО сильным в более опасном мире. Сегодня у нас была отличная дискуссия о подготовке к нему, включая необходимость мощной поддержки для Украины — как краткосрочной, так и на более отдаленную перспективу. Я с нетерпением надеюсь поздравить Президента Зеленского, который обратится к лидерам НАТО во время нашего саммита в Мадриде, — сказал Столтенберг.

Подробности

Он напомнил, что в ответ на российское вторжение в Украину Альянс усилил свои оборонные возможности, включая повышение боеготовности сил и их передовое присутствие.

Напомним

Финляндия не вступит в НАТО без Швеции на фоне возражений Турции из-за предполагаемой поддержки Швецией курдских боевиков.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Владимир Зеленский
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