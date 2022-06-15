В Украине предлагают запретить импорт книг из рф и беларуси

КИЕВ. 15 июня. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7459 о запрете импорта книг из государства-агрессора – россии, временно оккупированных им территорий Украины и из беларуси, а также об усилении ограничений по издательской продукции антиукраинского содержания, пишет УНН.

Детали

Заместитель председателя комитета по гуманитарной и информационной политике, нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, которую цитируют в пресс-службе политсилы, заявила, что законопроектом предлагается:

запретить ввоз и распространение в Украину издательской продукции из рф, беларуси, временно оккупированных территорий Украины.

отменить ранее выданные разрешения на ввоз такой продукции.

изъять из продажи книжную продукцию, ввезенную ранее.

для книг на языке государства-агрессора, ввозимых из других стран, вводится разрешительный порядок ввоза.

запретить выпуск, ввоз, распространение в Украине книжных изданий, содержащих произведения авторов – граждан россии и антиукраинскую литературу.

Цитата

"В Украине с 1 января 2023 книги будут издаваться и распространяться на государственном украинском языке, языках коренных народов Украины и официальных языках ЕС. Книги на других языках могут издаваться и распространяться, если они изданы на языке оригинала", – подчеркнула Евгения Кравчук.

По ее словам, на территории Украины можно будет свободно издавать (ввозить, распространять) произведения на любом (в т.ч. русском) языке граждан Украины или любые произведения иностранцев на языке оригинала. Однако нельзя будет издавать, ввозить, распространять, например, популярную зарубежную литературу в переводе на русский язык.

Дополнение

Министерство культуры и информационной политики планирует изъять пропагандистскую российскую литературу из украинских библиотек. В ведомстве хотят заменить ее качественными украиноязычными книгами.