ВСУ на "Азоте" временно помешают россии перенаправить силы для других задач – британская разведка

КИЕВ. 15 июня. УНН. Украинские военные, которые находятся в подземных бункерах объединения "Азот" в Северодонецке Луганской области временно помешают россии перенаправить имеющиеся в городе подразделения для выполнения других задач, пишет УНН со ссылкой на последний отчет Министерства обороны Великобритании.

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"Российские силы, вероятно, будут скованны у Азота, тогда как украинские бойцы смогут выжить под землей. Это, вероятно, временно помешает россии перенаправить эти подразделения для выполнения других задач", — говорится в сообщении.

Детали

После более чем месяца тяжелых боев российские войска контролируют большую часть Северодонецка, отмечают в британской разведке. По их данным, российская тактика ведения войны в городах, а именно интенсивное использование артиллерии, нанесла большой побочный ущерб всему городу.

Как отметили разведчики, маловероятно, что россия предусматривала такое мощное и затяжное сопротивление во время своего первоначального планирования полномасштабного вторжения в Украину.

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Как сообщил руководитель ВГА Северодонецка Александр Стрюк, в убежищах "Азота" в Луганской области находится более 500 гражданских человек.