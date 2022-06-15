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"Брюссель, мы ждем решения": на Банковой обратились к участникам "Рамштайна"

"Брюссель, мы ждем решения": на Банковой обратились к участникам "Рамштайна"

Михаил Подоляк

КИЕВ. 15 июня. УНН. В Офисе Президента призывают министров обороны, которые соберутся на встрече в формате "Рамштайн-3" в Брюсселе, принять решение в пользу скорейшей передачи оружия Украине. Об этом сообщает советник руководителя ОП Михаил Подоляк на странице в Twitter, сообщает УНН

Цитата 

"Соотношение российской и украинской артиллерии на отдельных участках: 10 к 1. Линия фронта — более 1000 км. Каждый день я получаю сообщения от защитников: "Держимся, только скажи: когда ждать оружие?". С этим вопросом обращаюсь к участникам Rammstein. Брюссель, мы ждем решения", – написал он. 

Детали

Как отмечается, сегодня, 15 июня, в Брюсселе запланировано заседание контактной группы по вопросам обороны Украины.

Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что для того, чтобы завершить войну и выбить российских оккупантов из Украины, нужен паритет тяжелого оружия.

В Офисе Президента сообщили, что Украина нуждается как можно больше в военной технике и оружии, чтобы победить россию.

Источник: УНН
Теги: оружие, война с Россией, Офис президента Украины
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