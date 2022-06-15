НАТО поможет ВСУ перейти с советского на натовское оружие - Генсек

КИЕВ. 15 июня. УНН. НАТО поможет Украине перевести вооруженные силы с советского военного оборудования на современное оружие Североатлантического союза. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в среду в преддверии встречи министров в формате "Рамштайн", передает корреспондент УНН.

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По словам Столтенберга, союзники обязуются продолжать поставки военного оборудования, необходимого Украине для победы, включая тяжелое вооружение и системы дальнего действия.

Также будет обсуждаться, как усилить практическую поддержку других партнеров, в частности, Боснии и Герцеговины и Грузии.

По его словам, союзники и партнеры уже предоставили Украине военное оборудование на миллиарды долларов, а также экономическую и гуманитарную помощь.

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"Я ожидаю, что на саммите союзники НАТО согласуют комплексный пакет помощи для Украины. Помощь Украине в долгосрочной перспективе – в переходе от советского оборудования к современному оборудованию НАТО и улучшению оперативной совместимости с НАТО", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что союзники непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность близких партнеров в Европе, а также право каждого государства выбирать свой собственный путь, свободный от вмешательства извне.

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Десятки министров обороны из стран НАТО и других стран мира собираются в среду в Брюсселе для обсуждения поставок оружия Украине на фоне того, как Киев призывает к значительному увеличению вооружений, чтобы помочь сдерживать российские войска на востоке Украины.

Встреча в кулуарах встречи министров обороны НАТО проводится под руководством министра обороны США Ллойда Остина. В третий раз группа почти 50 стран собирается для обсуждения и координации помощи Украине. Предыдущая встреча состоялась на авиабазе Рамштайн в апреле.