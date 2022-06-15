Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,57 0,0044 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Дожди распространятся по Украине к выходным - синоптики
Дожди распространятся по Украине к выходным - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
98535

Лидер Китая созвонился с путиным: обсудили Украину

Лидер Китая созвонился с путиным: обсудили Украину

КИЕВ. 15 июня. УНН. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным. В ходе разговоры стороны затронули российскую агрессию в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая.

Цитата

“Днем 15 июня 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом россии владимиром Путиным. Си Цзиньпин отметил, что с начала этого года, несмотря на глобальные потрясения и перемены, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития”, – говорится в заявлении.

Детали

Сообщается, что китайская сторона готова “сотрудничать с российской стороной для обеспечения стабильного и долгосрочного развития двустороннего делового сотрудничества”.

Главы государств обменялись мнениями по украинскому вопросу. 

“Китай всегда исходил из исторической широты правильности и неправильности украинского вопроса, самостоятельно выносил суждения, активно содействовал миру во всем мире и содействовал стабильности мирового экономического порядка. Все стороны должны ответственно добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса. Китай готов продолжать играть свою надлежащую роль в этом отношении”, – цитирует пресс-служба МИДа Китая слова лидера.

Дополнение

В последнее время россия дважды обратилась к Китаю за экономической поддержкой, однако ей отказали из-за санкций Запада.

Источник: УНН
Теги: Россия, Китай, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.