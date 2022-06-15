Лидер Китая созвонился с путиным: обсудили Украину

КИЕВ. 15 июня. УНН. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным. В ходе разговоры стороны затронули российскую агрессию в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая.

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“Днем 15 июня 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом россии владимиром Путиным. Си Цзиньпин отметил, что с начала этого года, несмотря на глобальные потрясения и перемены, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития”, – говорится в заявлении.

Детали

Сообщается, что китайская сторона готова “сотрудничать с российской стороной для обеспечения стабильного и долгосрочного развития двустороннего делового сотрудничества”.

Главы государств обменялись мнениями по украинскому вопросу.

“Китай всегда исходил из исторической широты правильности и неправильности украинского вопроса, самостоятельно выносил суждения, активно содействовал миру во всем мире и содействовал стабильности мирового экономического порядка. Все стороны должны ответственно добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса. Китай готов продолжать играть свою надлежащую роль в этом отношении”, – цитирует пресс-служба МИДа Китая слова лидера.

Дополнение

В последнее время россия дважды обратилась к Китаю за экономической поддержкой, однако ей отказали из-за санкций Запада.