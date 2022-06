Впервые за 15 недель в костюме: Резников прибыл в Брюссель на встречу "Рамштайн-3"

КИЕВ. 15 июня. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников 15 июня прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на встречу в формате "Рамштайн-3". Глава МОУ уже успел провести несколько встреч, пишет УНН.

Цитата

"В сопровождении Натальи Галибаренко, посла Украины в НАТО. Штаб-квартира НАТО. Брюссель. Впервые в костюме за 15 недель. Рамштайн-3 вот-вот начнется", - написал министр в Twitter, обнародовав фотографию у здания штаб-квартиры Альянса.

Детали

В Брюсселе министр уже успел провести встречу с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой.

Pleasure to welcome Defence Minister @oleksiireznikov to @Europarl_EN.



Our support to will not fade. We cannot allow war fatigue to set in.



We will continue to provide military, financial & humanitarian aid, and to support #Ukraine's candidacy.

#StandWithUkrainepic.twitter.com/86Kzye2v6E