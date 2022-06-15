Подоляк: "Украина была, есть и будет, а где будет медведев через 2 года – вопрос"

КИЕВ. 15 июня. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина была, есть и будет, а где будет заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев через 2 года – вопрос, передает УНН.

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«Если бы русский империализм имел лицо, это был бы медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь внимание и самоутвердиться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет д. медведев через 2 года – вопрос», - написал Подоляк в Twitter.

Контекст

Заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев заявил, что сомневается, что Украина будет существовать через 2 года. Так он отреагировал на предложение Украины заключить с США соглашение о поставках газа по ленд-лизу.

«Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставок через 2 года. Иначе этой зимой просто замерзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько уложились в проект «анти-россия», что остальное для них мелочь …», - написал медведев.

Дополнение

Украина хочет подписать соглашение с США о поставках американского сжиженного природного газа по ленд-лизу.