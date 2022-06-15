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Белый дом объявит дополнительную военную помощь для Украины на 1 млрд долларов - Reuters

Белый дом объявит дополнительную военную помощь для Украины на 1 млрд долларов - Reuters

КИЕВ. 15 июня. УНН. Ожидается, что в среду Белый дом объявит о новой военной помощи для Украины на сумму около 1 миллиарда долларов, которая будет включать противокорабельные ракетные системы, артиллерийские ракеты и снаряды для гаубиц. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами Вашингтона, пишет УНН.

Детали

Сообщаеся что новые пакеты помощи могут быть разделены на две категории: передача оборонной помощи из запасов США и другого оружия, финансируемого по отдельной программе.

Вооружение будет включать больше ракет для реактивных систем залпового огня, которые были отправлены в Украину, а также артиллерийские снаряды для гаубиц M777 и запасные части, пишет Reuters.

Также ожидаются пусковые установки противокорабельных ракет наземного базирования Harpoon, защищенные радиостанции и приборы ночного видения.

Добавим

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что с начала полномасштабного российского вторжения США предоставили Украине помощь на безопасность почти на 4,6 миллиарда долларов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Белый дом
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