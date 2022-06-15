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Не являются конкурентами: Албания, Черногория и Северная Македония поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Не являются конкурентами: Албания, Черногория и Северная Македония поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

КИЕВ. 15 июня. УНН. Премьер-министры Албании Эди Рама, Черногории Дритан Абазович и Северной Македонии Дмитрий Ковачевский приняли сегодня совместное заявление о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Об этом сообщил на брифинге Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

«Наши государства, Украина, Республика Албания, Черногория и Северная Македония должны стать полноправными членами Европейского Союза и мы соглашаемся с тем, что наши государства не являются конкурентами на этом Европейском пути, а только дополняют и усиливают возможности друг друга», – сказал Зеленский.

Детали

Зеленский сообщил, что сегодня по итогам переговоров было принято совместное заявление о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

«Я благодарен господину Рами, господину Абазовичу и господину Ковачевскому за принятие сегодня по итогам наших переговоров, совместного заявления о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе», - сообщил Зеленский.

Дополнение

Сегодня премьер-министры Албании Эди Рама и Черногории Дритан Абазович встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Добавим

Ковачевский выступил на мероприятии дистанционно.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Черногория, Македония, Албания
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