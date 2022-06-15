Седьмой пакет санкций ЕС должен быть настолько ощутим для рф, как шесть предыдущих вместе – Зеленский

КИЕВ. 15 июня. УНН. Седьмой санкционный пакет ЕС должен быть настолько ощутим для россии, как шесть предыдущих вместе. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

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«Мы соглашаемся с тем, что эффективным тактическим ответом на российскую агрессию должна быть еще большая помощь Украине. Своевременная помощь, это очень важно. Это вооруженная помощь, а также усиление давления на россию, усиление санкций против рф за это вторжение. Седьмой санкционный пакет должен быть настолько ощутим для государства-агрессора, как шесть предыдущих пакетов вместе. Будем в это верить», – сказал Зеленский.

Дополнение

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщал, что Европейский союз ослабил шестой пакет санкций против россии, исключив из него запрет на доступ к облачным сервисам.

Европейский Союз 3 июня официально опубликовал шестой пакет санкций против рф с частичным нефтяным эмбарго. Не удалось договориться о полном эмбарго на российскую нефть. Камнем преткновения стала позиция Венгрии.

Европейский Союз уже начал работу над седьмым пакетом санкций против рф за ее вторжение в Украину.