Большинство пленных защитников Мариуполя находятся в Донецкой области – Данилов

КИЕВ. 15 июня. УНН. В настоящее время большинство защитников Мариуполя находятся в Донецкой области. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

На вопрос, где находятся украинские защитники, Данилов ответил: “На сегодня есть информация, что они находятся на территории Донецкой области. Количество людей — это не 100 и не 200 человек, вы знаете, что это гораздо больше и поэтому сказать, что все там находятся мы на сегодня окончательно и точно не можем. Мы точно можем сказать, что подавляющее большинство, может быть и все, находящиеся на территории Донецкой области”.

Детали

Данилов также прокомментировал вопрос возможного освобождения украинских пленных и в том числе защитников “Азовстали”.

“В этих процессах участвует не только наша страна, есть международные институции, которые помогают в этом. Здесь главное не навредить. Много не надо говорить. Будем ждать, чтобы те договоренности, которые есть обязательно были выполнены, и все парни и девушки, которые сегодня в плену, прошедшие Мариуполь и не только, обязательно вернулись живыми и здоровыми”, — сказал Данилов.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что пленных из “Азовстали”, находящихся на территории ОРДЛО, может быть больше, чем 2,5 тыс. человек.

Добавим

В Киев привезли еще 58 тел тел погибших защитников “Азовстали”.