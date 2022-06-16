Зеленский: Соединенные Штаты объявили о новом пакете поддержки на миллиард долларов

КИЕВ. 16 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты объявили о новом пакете поддержки на миллиард долларов. Об этом информирует УНН.

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Зеленский рассказал о важном разговоре с Президентом Америки Байденом. Соединенные Штаты объявили о новом усилении нашей защиты — новый пакет поддержки на миллиард долларов. Это береговая защита, артиллерия, современные ракетные системы.

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“Благодарен за эту поддержку, она особенно значима прежде всего для нашей обороны на Донбассе. Благодарен и за лидерство в мобилизации помощи всех партнеров. Есть и новый пакет гуманитарной поддержки для Украины — на четверть миллиарда долларов США”, — говорится в обращении.

Главы государств обсудили также и тактическую ситуацию на поле боя, и то, как ускорить победу Украины.

“Санкции, политика, экономическое взаимодействие — готовимся к новым шагам”, — добавил Зеленский.

Напомним

США и партнеры подготовили более 1000 украинских военных к использования иностранной военной техники.