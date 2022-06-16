Оккупанты сосредоточили на севере Луганщины свои основные ударные силы и пытаются атаковать одновременно на девяти направлениях, - Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины - Валерий Залужный
КИЕВ. 16 июня. УНН. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отметил, что оккупанты сосредоточили на севере Луганщины свои основные ударные силы и пытаются атаковать одновременно на девяти направлениях. Об этом сообщает УНН.
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“Длится ожесточенная борьба за Луганщину. Противник сосредоточил на севере области свои основные ударные силы и пытается атаковать одновременно на девяти направлениях”, — говорится в сообщении.
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Как отметил Залужный, наступление ведется с юга на север на направлениях Попасная-Комышуваха и далее на Лисичанск, Попасная-Николаевка, Попасная-Берестово.
С севера на юг на направлениях Богородичное-Славянск, Изюм-Славянск, ниже —Попасная-Светлодарск.
С сходу на запад в направлении Северодонецк-Лисичанск, а также на направлениях Северодонецк-Метьолкино, Тошковка-Комышеваха.
С целью вытеснения наших войск враг применяет авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию.
“Северодонецк — это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области. Город не может рассматриваться никак иначе”, — заявил главнокомандующий ВСУ.
Напомним
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