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В "Укрзализныци" подтвердили визит Шольца, Макрона и Драги

В "Укрзализныци" подтвердили визит Шольца, Макрона и Драги

КИЕВ. 16 июня. УНН. В "Укрзализныци" подтвердили, что канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги воспользовались украинским "дипломатическим поездом", после сообщений об их запланированном визите в Киев, пишет УНН.

Цитата

"Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги желают удачного утра из нашего дипломатического поезда. А для нас он будет хорошим, если тройка европейских лидеров так же слаженно поддержит правильное заключение о заявлениях на получение статуса кандидата на членство в ЕС", - говорится в сообщении "Укрзализныци" в Telegram.

Ранее

Итальянское информагентство Rai News опубликовало фото президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в поезде. Фотографию также распространил глава Укрзализныци Александр Камышин, указав, что не только он "провел сегодняшнюю ночь в поезде".

Источник: УНН
Теги: Франция, Германия, Укрзализныця, Италия, Эммануэль Макрон

В тексте упоминаются

Макрон Эмманюэль
Макрон Эмманюэль
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