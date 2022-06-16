Макрон прибыл в Киев - МИД Франции

КИЕВ. 16 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Киев, сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, пишет УНН.

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"Прибыли! Третий этап поездки Президента Эммануэля Макрона: Киев, Украина️", - написала Колонна в Twitter, показав фото.

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В "Укрзализныци" подтвердили, что канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги воспользовались украинским "дипломатическим поездом", после сообщений об их запланированном визите в Киев.

Накануне FT писало, что лидеры Франции, Германии и Италии планируют совместную поездку в Украину уже в четверг, чтобы продемонстрировать поддержку страны, сопротивляющейся российскому вторжению, и обсудить ее заявку на вступление в ЕС.

Визит состоится в преддверии оценки Еврокомиссии относительно предоставления Украине статуса кандидата в ЕС, решение, которое лидеры блока обсудят на саммите в Брюсселе на следующей неделе.