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Макрон прибыл в Киев - МИД Франции

Макрон прибыл в Киев - МИД Франции

КИЕВ. 16 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Киев, сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, пишет УНН.

Цитата

"Прибыли! Третий этап поездки Президента Эммануэля Макрона: Киев, Украина️", - написала Колонна в Twitter, показав фото.

Дополнение

В "Укрзализныци" подтвердили, что канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги воспользовались украинским "дипломатическим поездом", после сообщений об их запланированном визите в Киев.

Накануне FT писало, что лидеры Франции, Германии и Италии планируют совместную поездку в Украину уже в четверг, чтобы продемонстрировать поддержку страны, сопротивляющейся российскому вторжению, и обсудить ее заявку на вступление в ЕС.

Визит состоится в преддверии оценки Еврокомиссии относительно предоставления Украине статуса кандидата в ЕС, решение, которое лидеры блока обсудят на саммите в Брюсселе на следующей неделе.

Источник: УНН
Теги: Франция, Украина, Эммануэль Макрон

В тексте упоминаются

Макрон Эмманюэль
Макрон Эмманюэль
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