От авто до стиралки: с 16 июля ресурсы в сети и интерфейсы должны локализовать на украинском

КИЕВ. 16 июня. УНН. С 16 июля язык веб-ресурсов и пользовательских интерфейсов – украинский, сообщили в Офисе Уполномоченного по защите государственного языка. Через месяц также смогут налагать несколькотысячные штрафы на чиновников за нарушение языкового закона, информирует УНН.

Цитата

"Ровно за месяц, 16 июля 2022 года, вступает в силу часть вторая и шестая статьи 27 Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, регламентирующих использование государственного языка в сети Интернет и языка интерфейсов компьютерных программ, установленных на товарах", - говорится в сообщении.

Детали

Это означает, в частности, что с 16 июля 2022:

любой товар, на котором установлено компьютерную программу - от автомобиля до стиральной машины или электрокофеварки, должен быть “локализован” для реализации в Украине. На товаре должен быть украиноязычный интерфейс независимо от того, использует ли этот интерфейс электронный экран или имеет вид панели управления с обычными кнопками;

все интернет-ресурсы (веб-сайты, страницы в соцсетях, ютюб-, вайбер-, телеграмм-каналы, мобильные приложения и т.п.), которые используются как интернет-представительства субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине, в том числе информационные интернет-ресурсы должны иметь основную версию на украинском языке, которая должна загружаться для пользователей в Украине по умолчанию.

“Субъекты хозяйствования, которые осуществляют обслуживание украинских потребителей в сети Интернет (интернет-магазины, интернет-каталоги и т.п.) уже с 16 января 2021 годв обязаны размещать на соответствующих интернет-ресурсах информацию о товарах и услугах на государственном языке. Однако отныне они обязаны иметь полноценную версию на украинском языке, которая должна быть основной (содержать максимальный объем информации) и загружаться по умолчанию”, - сказал языковой омбудсмен Тарас Креминь.

По его словам, отсутствие украиноязычной версии информационного интернет-ресурса после 16 июля 2022 года может означать сознательное нарушение его владельцем требований закона о государственном языке, или факт отсутствия государственной регистрации средства массовой информации и/или владельца как субъекта предпринимательского деятельности.

Штрафы для чиновников

Также с 16 июля 2022 года Уполномоченный по защите государственного языка сможет налагать штраф на должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, других физических лиц, которые будут нарушать закон.

Размер штрафа составляет от 3 400 до 7 500 грн, если нарушение совершено впервые. За повторное нарушение будет налагаться штраф от 7 500 до 11 900 грн.