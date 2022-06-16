Шольц, Макрон и Драги в Киеве: появились подробности визита

КИЕВ. 16 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги уже в Киеве, ехали ночным поездом из Польши, сообщает dpa, пишет УНН.

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"Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев с первым визитом после российского вторжения. Европейские лидеры прибыли ночным поездом из Польши. Они поговорят с президентом Владимиром Зеленским о дальнейшей поддержке страны и желании Украины быть принятой в Евросоюз", - сообщает издание.

Детали

При этом dpa указывает, что для канцлера Германии этот визит "стал переломным моментом после нескольких недель дебатов о том, должен ли он приехать раньше, чтобы продемонстрировать поддержку". Зеленский постоянно оказывает давление на Берлин, чтобы он сделал больше для помощи, включая отправку тяжелого вооружения, такого как танки, отмечает издание.

Как пишет AP, офис президента Франции сообщил, что "президент Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги вместе отправились в Киев, а президент Румынии Клаус Йоханнис присоединится к ним в украинской столице".

Ожидается, что европейские лидеры встретятся с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дополнение

Визит состоится в то время, когда лидеры ЕС готовятся принять решение 23-24 июня относительно запроса Украины стать кандидатом в члены ЕС, а также накануне важного саммита НАТО 29-30 июня в Мадриде.

Также в четверг министры обороны стран НАТО встречаются в Брюсселе, чтобы обсудить дополнительную военную помощь Украине. В среду США и Германия объявили об увеличении помощи. Так, Америка и ее союзники предоставляют оружие большей дальности, которая, по их словам, может изменить ситуацию в битве.