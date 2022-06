В Киев приехали четыре лидера ЕС: к Макрону, Шольцу и Драги присоединился президент Румынии

КИЕВ. 16 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги не сами приехали в Киев, к ним присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис, о чем он сам написал в Twitter, сообщает УНН.

Цитата

"Сегодня в Киеве с моими европейскими коллегами канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги, чтобы показать нашу решительную поддержку и полную солидарность с Президентом Владимиром Зеленским и украинским народом. Эта незаконная российская агрессия должна прекратиться!" – отметил Йоханнис.

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги уже в Киеве.

Представитель правительства ФРГ это подтвердил в Twitter, указав: "Канцлер Олаф Шольц только что прибыл в Киев в сопровождении президента Эммануэля Макрона, премьер-министра Марио Драги и президента Клауса Йоханниса. Они хотят послать сильный сигнал поддержки и солидарности Президенту Украины Владимиру Зеленскому и народу Украины в эти трудные времена".

