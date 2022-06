Новые кадры из поездки в Киев: Шольц и Драги шутили о "более красивом" купе Макрона

КИЕВ. 16 июня. УНН. СМИ обнародовали новые кадры из ночной поездки в Киев в поезде канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги, где лидеры ФРГ и Италии шутили. Видео обнародовал журналист Ханс фон дер Бурхарт, пишет УНН.

Цитата

"Только что появились новые кадры ночной поездки Шольца, Макрона и Драги поездом в Киев. Шольц и Драги обсуждают, что купе Макрона гораздо красивее их, которое является более "базовым". "С другой стороны, – шутит Драги, – Макрон является "президентом Союза", - подписал видео журналист в Twitter.

