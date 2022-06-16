США и ЕС пообещали, что не прекратят помогать Украине – Резников

КИЕВ. 16 июня. УНН. Во время встречи контактной группы в Брюсселе "Рамштайн-3" США, Евросоюз и Великобритания заверили, что не прекратят оказывать военную поддержку Украине до ее победы над россией. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN, передает УНН.

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"Я слышал это вчера и чувствовал это абсолютно честно, я видел, например, глаза министра обороны США Ллойда Остина… Я видел реальное понимание того, что они никогда не остановятся", – заявил Резников.

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Он добавил, что обещания США и ЕС касаются также финансовой, экономической и политической поддержки.

Резников считает, что в НАТО понимают, что идея не провоцировать россию во избежание конфликта не работает, и уже рассматривают ее как противника.

"Я думаю, что они (западные партнеры – ред.) решили, что хотят быть партнерами в этой победе", – подчеркнул министр.

Дополнение

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил об основных пакетах помощи, которые объявили министры стран-партнеров по итогам третьей встречи в формате "Рамштайн".