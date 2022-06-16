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Резников: мы собираемся освободить все наши территории, включая Крым

Резников: мы собираемся освободить все наши территории, включая Крым

Алексей Резников

КИЕВ. 16 июня. УНН. В интервью CNN министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина намерена освободить все оккупированные территории, включая Крым, передает УНН.

"Американское оружие поможет Украине вернуть оккупированные россией территории, включая Крым и Донбасс, заявил министр обороны Украины Алексей Резников Мэтью Ченсу в эксклюзивном интервью CNN в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Цитата

"Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым", – сказал Резников.

"Крым - стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория. Но мы будем двигаться шаг за шагом", - добавил он. 

Детали

По словам министра, первым шагом станет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Второй этап, по его словам, состоит в том, чтобы отбросить российские войска на их позиции до вторжения 24 февраля.

Только на третьем этапе, сказал он CNN, "будут обсуждения с партнерами Украины о том, как освобождать территории, включая Крым", сказал Резников, которого цитирует телеканал. 

"На вопрос, спровоцирует ли россию попытка вернуть Крым военными средствами еще больше (...), Резников ответил, что это не рассматривалось", - сообщает телеканал.

"Не важно. Потому что они (россияне) увидят это в Херсоне, они увидят это в Запорожье, они увидят это и в Мариуполе... и Крым тоже украинская земля, несмотря ни на что", - сказал он CNN.

Напомним

Резников подчеркнул, что третья встреча в формате "Рамштайн" показала единство НАТО и готовность предоставлять больше оружия для борьбы за свободу и независимость. 

В интервью для британского The Economist министр обороны Украины Алексей Резников ранее говорил, что обеспокоен потерей интереса к войне в Украине среди западных стран.

Источник: УНН
Теги: Крым, Минобороны, война, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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