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Шольц: россия ведет войну "с немыслимой жестокостью"

Шольц: россия ведет войну "с немыслимой жестокостью"

Олаф Шольц

КИЕВ. 16 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц во время посещения киевского пригорода Ирпеня выразил свое потрясение ущербом, причиненным войной рф против Украины, пишет УНН.

Цитата

"Как и Буча, Ирпень давно стал символом немыслимой жестокости российской войны, бессмысленного насилия. Жестокие разрушения в этом городе напоминают о том, что война должна закончиться", - написал Шольц в Twitter.

Детали

При этом n-tv отмечает, что Шольц заметил: "Ужасно, что эта война приносит с точки зрения разрушений".

"Пострадали мирные жители, разрушены дома. Разрушен целый город, где вообще не было военной инфраструктуры". Это много говорит "о жестокости российской агрессивной войны, которая просто направлена ​​на разрушение и завоевание", — сказал канцлер ФРГ. россия ведет войну "с величайшей жестокостью без оглядки на человеческую жизнь", цитирует политика телеканал.

Макрон, который вместе с Шольцем и лидерами Италии и Румынии также побывал в Ирпене, написал сообщение в Twitter на украинском языке.

"Ирпень в Украине. Мы видели опустошенный город и следы варварства. А также героизм украинок и украинцев, которые остановили российскую армию, когда она шла на Киев. Украина сопротивляется. Она должна быть способна победить", - отметил Макрон.

Дополнение

В украинской столице президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьер-министром Италии Марио Драги, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Украина, Германия, война
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