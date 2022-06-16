Шольц: россия ведет войну "с немыслимой жестокостью"
Олаф Шольц
КИЕВ. 16 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц во время посещения киевского пригорода Ирпеня выразил свое потрясение ущербом, причиненным войной рф против Украины, пишет УНН.
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"Как и Буча, Ирпень давно стал символом немыслимой жестокости российской войны, бессмысленного насилия. Жестокие разрушения в этом городе напоминают о том, что война должна закончиться", - написал Шольц в Twitter.
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При этом n-tv отмечает, что Шольц заметил: "Ужасно, что эта война приносит с точки зрения разрушений".
"Пострадали мирные жители, разрушены дома. Разрушен целый город, где вообще не было военной инфраструктуры". Это много говорит "о жестокости российской агрессивной войны, которая просто направлена на разрушение и завоевание", — сказал канцлер ФРГ. россия ведет войну "с величайшей жестокостью без оглядки на человеческую жизнь", цитирует политика телеканал.
Макрон, который вместе с Шольцем и лидерами Италии и Румынии также побывал в Ирпене, написал сообщение в Twitter на украинском языке.
"Ирпень в Украине. Мы видели опустошенный город и следы варварства. А также героизм украинок и украинцев, которые остановили российскую армию, когда она шла на Киев. Украина сопротивляется. Она должна быть способна победить", - отметил Макрон.
#Irpin ist wie #Butscha längst ein Symbol für die unvorstellbare Grausamkeit des russischen Kriegs geworden, für sinnlose Gewalt. Die brutale Zerstörung in dieser Stadt ist ein Mahnmal - dieser Krieg muss zu Ende gehen. pic.twitter.com/DEPZUfh9OY— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 16, 2022
Ирпень в Украине. Мы видели опустошенный город и следы варварства. А также героизм украинок и украинцев, остановивших русскую армию, когда она шла на Киев. Украина сопротивляется. Она должна быть способна победить. pic.twitter.com/tabIWxiKKG— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022
Дополнение
В украинской столице президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьер-министром Италии Марио Драги, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским.