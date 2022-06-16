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Франция хочет, чтобы Украина вернула Крым - CNN

Франция хочет, чтобы Украина вернула Крым - CNN

КИЕВ. 16 июня. УНН. Франция хочет, чтобы Украина вернула контроль над временно оккупированным Крымом в рамках военной победы над россией. Об этом  со ссылкой на французский дипломатический источник сообщило CNN, пишет УНН.

Как сообщается, заявление прозвучало во время визита лидеров Франции, Германии и Италии в Киев. В четверг источник разговаривал с журналистами пула, путешествующими с французской делегацией.

Цитата

"Мы выступаем за интегральную победу с восстановлением территориальной целостности на всех территориях, захваченных россиянами, включая Крым", - сказал французский источник.

Детали

По его словам, после окончания войны потребуются переговоры для определения гарантий безопасности для Украины и отношений между Украиной и НАТО, чтобы "знать, как нам построить прочный мир".

"На кону стоит безопасность всех нас", - сказали они, добавив, что "военную победу Украины должен определить Зеленский".

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев 16 июня. Также в Киеве президент Румынии Клаус Йоханнис.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Крым, Украина
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