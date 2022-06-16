Угроза путина отстранением от власть: Мацкевич назвал условие при котором лукашенко может вторгнуться в Украину

КИЕВ. 16 июня. УНН. Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко может перейти границу с Украиной если российский диктатор владимир путин на прямую начнет угрожать отстранением его от власть, может даже физическим. Такое мнение выразил член белорусского координационного совета Валерий Мацкевич в подкасте украинского телеканала, передает УНН.

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«Цель путина понятна, при помощи лукашенко любой ценой попытаться все-таки воспрепятствовать, перерезать поставки систем вооружения и бронетехники которые обещаны западными партнерами, и которые существенным образом могут изменить ситуацию на восточном фронте», - сказал Мацкевич.

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По его словам, путин давит все сильнее.

«Вот лукашенко танцуя между капелек понимает, что есть большая вероятность, что ему прийдется каким-то очень серьёзным способом продолжать имитировать процесс подготовки к переходу границы. Я склоняюсь к тому что есть небольшая вероятность, что лукашенко все же решиться на это», - рассказал Мацкевич.

Мацкевич назвал один фактор при котором войска беларуси могут перейти границу.

«Один, я вижу фактор при котором это может случиться, если действительна путин на прямую поставит перед лукашенко выбор либо начнет угрожать отстранением от власти, может даже физическим отстранением, с целью поставить на его место уже идя ва-банк какого-то своего пророссийского генерала, каких в окружении лукашенко достаточно, он сам их ставил за последние годы», - рассказал Мацкевич.

Он отметил, что если лукашенко будет стоять перед таким выбором, то ради сохранения хоть какой-то власти, возможно, он пойдет на какое-то "безумие" и тогда возможен переход границы.

«Я подчеркиваю, что это колоссально малая вероятность. Я думаю что в большей степени лукашенко попытается обойтись каким-то другими действиями, из далека», - добавил Мацкевич.

Дополнение

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее “не оттянул Запад”.

Военные учения вс беларуси продлены как минимум до 25 июня.