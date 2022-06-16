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Зеленский поручил проверить 4 области относительно готовности к возможному вторжению из беларуси - Данилов

Зеленский поручил проверить 4 области относительно готовности к возможному вторжению из беларуси - Данилов

КИЕВ. 16 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего о возможной угрозе вторжения со стороны беларуси, на котором поручил провести проверку готовности в четырех областях Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Что касается направления из беларуси. Я хочу сообщить, что кроме СНБО есть ставка верховного главнокомандующего … Вчера Президент собрал ставку, и проговаривался именно этот вопрос, вопрос о беларуси. Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны, что там происходит, в каком состоянии находится сегодня войско беларуси, сколько там военных россии, какие планы. Все это находится на контроле нашего Президента, и ставка вчера именно на этот счет работала довольно долго. Я считаю, что достаточно эффективно. В результате есть поручение – сейчас будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки в случае, если будут происходить повторные подобные вызовы для нашей страны», - рассказал Данилов.

Детали

Данилов не уточнил о, каких областях идет речь. Однако с беларусью граничат 5 областей Украины: Киевская, Черниговская, Житомирская, Ровенская и Волынская.

Дополнение

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее “не оттянул Запад”.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Беларусь, война
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