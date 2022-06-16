"Действительно исторический день": Зеленский о поддержке четырех мощных государств ЕС

КИЕВ. 16 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина сегодня почувствовала поддержку сразу четырех мощных европейских государств. В частности, поддержка движения в ЕС. Об этом он заявил в своем видеообращении, передает УНН.

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“Сегодня действительно исторический день — Украина почувствовала поддержку сразу четырех мощных европейских государств. И в частности, поддержку нашего движения в Европейский Союз. Италия, Румыния, Франция, Германия с нами”, — подчеркнул он.

Президент также добавил, что все четверо лидеров поддерживают кандидатство в ЕС для Украины.

“Конечно, должны быть выполнены все соответствующие процедуры. Должны присоединиться все страны, все члены ЕС. Но на нашей встрече сегодня был сделан большой шаг вперед”, — сказал Зеленский.

Добавим

Германия, Франция, Италия и Румыния поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС на саммите ЕС, что состоится на следующей неделе.

Ранее

Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Черногория, Албания и Северная Македония поддержали кандидатуру Украины в ЕС.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги приехали в Киев, к ним также присоединился президент Румынии Клаус Иоганнис.