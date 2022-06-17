Макрон рассказал, при каком условии может поехать в россию

КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности поехать в россию, если это потребуется и отметил, что такой визит может состояться только при предварительных условиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TF1.

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Макрон отметил, что пока никаких сигналов от москвы не поступало.

“Кто-то не понимает, почему я продолжаю говорить с путиным. Я делал это, потому что вижу в этом роль Франции. Визит в россию? Для этого требуются предварительные условия, а значит жесты со стороны путина. Я продолжу говорить с ним с ведома президента Украины и при условии, что это принесет пользу”, — сказал он.

Также Макрон добавил, что упомянутые им предпосылки по состоянию на сегодня не выполнены. Президент Франции заявил, что его отношения с Владимиром Зеленским не ухудшились из-за контактов с российской стороной.

“Я был первым лидером, который принял его между двумя турами (президентских выборов в 2019 году)”, — напомнил Макрон.

Напомним

Украина сама будет решать, на каких условиях вести переговоры с россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.