Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,39 -0,2077 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Я не умею воевать, но умею лечить людей": о самоотверженности, неутомимости и самопожертвовании врачей
"Я не умею воевать, но умею лечить людей": о самоотверженности, неутомимости и самопожертвовании врачей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11760

США полностью поддерживают европейские стремления Украины - Госдеп

США полностью поддерживают европейские стремления Украины - Госдеп

КИЕВ. 17 июня. УНН. США полностью поддерживают стремление Украины стать частью Европейского Союза. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс в четверг во время брифинга, пишет УНН.

Цитата

"Мы, безусловно, поддерживаем европейские стремления Украины. Наша поддержка с момента обретения Украиной независимости заключалась в том, чтобы помочь Украине стать на путь поддержки ее европейских стремлений. Мы продолжаем и поныне работаем с Украиной для реализации этих стремлений. Очевидно, это вопрос к ЕС, но это тоже стремление, которое мы полностью поддерживаем", - сказал представитель Госдепа.

Ранее

В Европейской комиссии подтвердили, что оглашение решения относительно статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины запланировано на пятницу, 17 июня.

Заявка Украины на вступление в Европейский Союз будет рассмотрена уже на следующем саммите ЕС в июне.

Источник: УНН
Теги: США, ЕС, Украина, Госдеп
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.