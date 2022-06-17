Новости: Политика
17 июня 2022, 13:00 • Юлия Шрамко • 3360
Коллегия еврокомиссаров подтвердила решение о статусе кандидата в ЕС для Украины и Молдовы - СМИ
КИИИ. 17 июня. УНН. Коллегия еврокомиссаров подтвердила решение о статусе кандидата в ЕС для Украины и Молдовы, сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Твиттере, пишет УНН.
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"Заседание коллегии еврокомиссаров подошло к концу. Подтверждено решение со вчерашнего вечера. Статус кандидата для Украины и Молдовы. Грузия должна выполнить условия, чтобы получить статус", - написал Йозвяк.
Источник: УНН
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