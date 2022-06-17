Украина ввела визовый режим с рф: россиянам закрывают въезд без виз с 1 июля

КИЕВ. 17 июня. УНН. Россиянам закрывают въезд в Украину без виз, с 1 июля устанавливается визовый режим с рф. Такое решение приняло правительство, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

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"Окончательно разрываем связи с россией. (...) Правительство во исполнение поручения Президента Украины только что приняло решение о прекращении действия соглашения с рф о безвизовом режиме. Россияне не смогут попасть в Украину без получения визы. Решение приобретает силу с 1 июля этого года", - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, решение было принято для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

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Поручение правительству дал Президент.

По словам Главы государства, в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства он предложил правительству проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины.

И сегодня Кабмин должен был принять решение – постановление "О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".