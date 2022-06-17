Премьер Борис Джонсон во второй раз прибыл в Киев

КИЕВ. 17 июня. УНН. Премьер-министр Великобритании совершил второй неожиданный визит в Киев. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, пишет УНН.

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“Много дней этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании твердая и решительная. Рад снова видеть в Киеве великого друга нашей страны Бориса Джонсона”, - написал Зеленский.

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Джонсон о визите также известил в своем Twitter: "Господин Президент, Владимир! Хорошо снова быть в Киеве".

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Визит британского политика пришелся сразу после посещения столицы его европейских коллег – лидеров Италии, Франции, Германии и Румынии.

Джонсон – первый лидер стран «Большой семерки», прибывший в нашу страну с начала русско-украинской войны.