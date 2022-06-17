В Украине расширят перечень оснований досрочного прекращения полномочий депутата местной рады

КИЕВ. 17 июня. УНН. Правительство в ближайшее время внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается предусмотреть дополнительные к уже существующим основания досрочного прекращения полномочий депутата местной рады. Об этом сообщила в Telegram представитель парламента в Конституционном Суде Ольга Совгиря, пишет УНН.

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«В ближайшее время правительство внесет на рассмотрение парламента законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины о последствиях принятия судом решения о запрете политической партии для статуса депутатов местных рад», - сообщила Совгиря.

Детали

По ее словам, проектом предлагается предусмотреть следующие дополнительные к уже существующим основаниям досрочного прекращения полномочий депутата местной рады, а именно:

- вступление в законную силу решения суда о запрете деятельности политической партии, от местной организации которой выдвигалось и было избрано соответствующее лицо;

- вхождение депутата местной рады в депутатскую фракцию местной организации партии, деятельность которой запрещена по решению суда.

Как отметила Совгиря, полномочия местной рады досрочно прекращаются в случае досрочного прекращения полномочий более половины депутатов от общего состава рады на основания вступления в законную силу решения суда о запрете деятельности политической партии.

К проведению первой сессии новоизбранной рады в соответствующих районах, областях, на территориях территориальных общин, где введено военное положение или режим в районе проведения АТО, образуются военные или военно-гражданские администрации, добавила она.

Напомним

Еще в марте в Херсонской облраде призвали обсудить вопрос временного прекращения полномочий депутатов местных рад для предотвращения проведения оккупантами псевдореферендума.