Правительство утвердило правила обращения с военнопленными и обеспечение изъятия тел погибших в войне с россией

КИЕВ. 17 июня. УНН. Кабинет Министров Украины утвердил порядок осуществления мер по обращению с военнопленными, а также обеспечение изъятия тел (останков) людей, погибших в войне с россией. Об этом информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

Сообщается об утверждении порядка осуществления мер по обращению с военнопленными в особый период, которым закреплены общие основы обращения с военнопленными, порядок ведения учета и регистрации, эвакуации, сопровождения и приема-передачи военнопленных, порядок их опроса.

Также Правительство утвердило Порядок обеспечения изъятия тел (останков) лиц, погибших (умерших) в связи с вооруженной агрессией против Украины, и Порядок передачи и репатриации тел (останков) лиц, погибших (умерших) в связи с вооруженной агрессией против Украины.

Дополнение

Как писал УНН, на Западной Украине создали лагерь для российских военнопленных.

Министр юстиции Украины Денис Малюска объяснил, что пленники содержатся на должном уровне, в соответствии со стандартами, установленными международными договорами. Он объяснил, что пленные имеют чуть лучший уровень, чем обычные заключенные. В частности, лучшее питание и средства гигиены.