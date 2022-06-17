Кулеба рассказал о видении Киева победы Украины. Спойлер: ядерной войны не будет

КИЕВ. 17 июня. УНН. Украина способна победить россию в войне за собственную независимость, в этом должно помочь западное вооружение – поставки которого должны увеличиться в сто крат. Победы Украины на поле боя заставят российского диктатора сесть за стол переговоров. Об этом пишет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своей статье "Какова будет победа Украины: видение Киева" для Foreign Affairs, информирует УНН.

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«Несмотря на успехи Украины на раннем этапе войны, западным политикам и экспертам все еще трудно представить, как мы способны победить российскую армию, которая больше и лучше оснащена. Но у нас есть видение собственного пути к победе. Имея достаточную поддержку, Украина сможет не только остановить российское наступление, но и вернуть свои территории», - верит украинский министр.

Детали

Так, дипломат считает, что на востоке Украина сможет получить преимущество благодаря большему количеству современного тяжелого вооружения, что позволит ей остановить ползучее наступление россии на Донбассе.

Захват россиянами новых территорий в этом регионе может попадать в заголовки, однако, отмечает Кулеба, их успехи очень ограничены и даются им невероятно большим количеством потерь.

«Переломным моментом станет использование Вооруженными Силами Украины предоставленных Западом ракетных систем залпового огня для уничтожения российской артиллерии, что позволит склонить чашу весов на украинскую сторону вдоль всей линии фронта», - пишет министр.

После этого, по его мнению, украинские военные будут брать под контроль больше территорий, заставляя россиян отступать.

На южном же фронте, отмечает он, ВСУ уже проводят контрнаступление, а с современным вооружением смогут пройти дальше вглубь оккупированной врагом территории.

«Целью будет поставить россиян на грань нужды покинуть Херсон – город, который несет ключевое значение для стратегической стабильности Украины. Если мы продвинемся на юге и востоке, мы сможем заставить путина выбирать между тем, чтобы покинуть южные города, включая Херсон и Мелитополь, чтобы уцепиться за Донбасс, и тем, чтобы оставить заново оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, чтобы держаться за юг», – говорится в статье министра.

После достижения этого этапа, считает Кулеба, «путин, скорее всего, станет серьезнее настаивать на переговорах по прекращению огня»

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Целью Киева, согласно его видению, будет оставаться изгнание российских захватчиков с украинской земли. Продолжение давления на путина может вынудить его пойти на договоренность, предполагающую вывод российских войск со всех оккупированных территорий, предполагает глава дипведомства.

А если российский диктатор будет оставаться упрямым, Украина может продвигаться дальше вглубь Донецкой и Луганской областей, пока у него не появится готовность к серьезным переговорам, или пока наша армия не достигнет государственной границы Украины и не возьмет ее под контроль.

«Независимо от того, изберут ли российские войска уход или будут вынуждены отходить, Украина уже будет говорить с россией с позиции силы. Мы сможем искать справедливое дипломатическое решение с ослабленной и конструктивной россией. В конце концов это означает, что путин будет вынужден принять украинские условия, даже если он публично это будет отрицать», - пишет Кулеба.

Так, самый эффективный способ положить конец путинскому экспансионизму – остановить его продвижение на востоке Украины, пока он не пошел дальше, и выбросить его оккупантов с юга Украины, который он планирует аннексировать. Для достижения этой цели, констатирует он, нужно помочь Украине нанести пути поражения на поле боя.

Министр напомнил, что президент США Джозеф Байден принял ряд исторических решений, которые могут помочь нам достичь этого результата, включая новый ленд-лиз, упрощающий передачу американского оружия для Украины. Кроме того, США в мае решили предоставить нам четыре ракетных системы залпового огня.

«Это решение было важным первым шагом, за который мы благодарны. В то же время мы сожалеем, что это оружие не предоставили раньше, и считаем его количество до сих пор недостаточным. Пора превратить политические решения в реальные действия, которые изменят ход событий. Российская артиллерия преобладает нашу в пятнадцать раз на некоторых участках фронта, поэтому несколько американских систем отнюдь не достаточны для того, чтобы склонить чашу весов в нашу пользу и сохранить жизнь», - отмечает главный дипломат Украины.

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«Наши наиболее насущные потребности включают в себя сотни ракетных систем залпового огня и разнообразную артиллерию 155-мм калибра. Это оружие позволило бы нам подавить русскую артиллерийскую канонаду. Но уничтожение русской артиллерии – не единственная наша потребность. Нам также нужны противокорабельные ракеты, танки, бронированные машины, противовоздушная оборона и боевая авиация для того, чтобы проводить эффективные контратаки», - говорится в его статье.

Другими словами, отмечает Кулеба, Украине нужно оружие, которое докажет, что Запад действительно стремится помочь Украине победить – а не только не проиграть.

Он также отметил, что некоторые западные политики и эксперты опасаются оказывать Украине слишком много поддержки, ведь боятся того, «на что способен путин, если он будет безоговорочно разбит на поле боя». По их убеждению, озлоблен, загнан в угол российский президент может начать новую агрессию за границей. Они обеспокоены тем, что он в общем станет опаснее, и с ним будет еще сложнее иметь дело. Некоторые даже боятся, что они могут применить ядерное оружие.

«Но путин не самоубийца: победа Украины не приведет к ядерной войне. Такие ужасы могут специально нагнетаться самим кремлем для заслуги собственных стратегических целей. путин является мастером разжигания страхов, и я убежден, что россияне сами нагнетают оговорки о “загнанном в угол” путине для того, чтобы ослабить поддержку Украины со стороны Запада», - убежден Кулеба.

И США и Европа не должны вестись на это, считает он. Реальный опыт доказывает: каждый раз, когда путин терпит неудачу, он выбирает путь снижения ставок и скрывания своих поражений, чтобы не фокусировать на них внимание.

«Вместо того чтобы уделять внимание чувствам путина, США и Европе следует сфокусироваться на практических шагах, которые помогут Украине победить. Они должны помнить, что победа Украины сделает мир более безопасным», - пишет политик.

Украина истощит российские войска, в результате чего Москве будет сложнее вмешиваться в дела Африки, Азии, Латинской Америки и Западных Балкан, усилит глобальную стабильность и в целом укрепит международное право, продемонстрирует всем остальным кандидатам в агрессоры, что варварство плохо заканчивается.

«Определение четкой цели победы Украины будет иметь еще одно преимущество: она лишит неопределенности долгосрочную стратегию США и Европы по россии, зарядит их на длительную борьбу и поможет избавиться от негативного влияния усталости от войны. Они увидят, что наша цель – существенное ослабление россии – позволит им и остальному миру вести нормальные переговоры с умиротворенной и более конструктивной москвой», - считает Кулеба.

«Мы все ждем этого дня; да и всякая война завершается дипломатией. Но этот момент еще не наступил. В настоящее время очевидно, что путь путина к любому столу переговоров лежит исключительно из-за поражений на поле боя», - добавляет министр.