Шмыгаль рассказал о пяти почти полученных "безвизах" из ЕС: о чем идет речь

КИЕВ. 17 июня. УНН. В течение трех лет Украина планировала получить пять "безвизов" из ЕС, сейчас большинство из них выполнены. Речь идет о соглашениях в сфере энергетики, таможни, перевозок, цифрового рынка и торговых условий. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует УНН.

Детали

Шмыгаль отметил, что "энергетический безвиз" Украина получила еще в марте: "ЕС отменил все квоты и пошлины на экспорт украинской продукции. Соглашение о либерализации автомобильных перевозок уже согласовано с ЕС. А законопроект о гармонизации таможенных кодексов Украины и ЕС уже в Верховной Раде", – подчеркнул он.

По его словам, следующий шаг был сделан сегодня – это "цифровой безвиз", 17 июня Кабинет министров утвердил делегацию для переговоров Украины и ЕС по участию в программе "Цифровая Европа".

Цитата

"Это масштабный проект на 7,5 млрд евро, который финансирует исследования и программы в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровых навыков. Участие в программе ускорит для Украины получение "цифрового безвиза" из ЕС", - заявил премьер.

Кроме того, Украина согласовала с ЕС "транспортный безвиз" или Соглашение о либерализации автомобильных перевозок. Это соглашение поможет решить проблему недостатка разрешений на существовавшие годами международные перевозки.

Кроме того, правительство утвердило и передало в Верховную Раду законопроект, позволяющий окончательно ввести "таможенное безвиз". Речь идет о присоединении к Конвенции по процедуре совместного транзита: "Технически мы готовы, чтобы уже этим летом таможенный безвоз был заключен", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним

Европейская комиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Об этом объявила в пятницу, 17 июня, во время пресс-конференции президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Европейская комиссия опубликовала мнения относительно заявок Украины, Молдовы и Грузии на получение статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. В случае нашей страны Еврокомиссия "рекомендовала предоставить Украине статус кандидата, понимая, что страна проведет ряд важных реформ".