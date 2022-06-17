Российская армия находится под значительным давлением и терпит колоссальные потери в войне в Украине – Джонсон

КИЕВ. 17 июня. УНН. Российская армия находится под значительным давлением, терпит тяжелые потери и колоссально тратит свое вооружение. Об этом во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает УНН.

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“Есть все признаки и доказательства, что войска рф находятся под значительным давлением, терпят тяжелые потери, колоссально тратят свое вооружение. За 114 дней нападения на Украину они до сих пор не достигли тех целей, которые определили для себя на первую неделю”, – подчеркнул Джонсон.

Детали

Он отметил, что понимает необходимость продолжения финансовой поддержки Украины, разблокирования экспорта зерновых, которые российский диктатор владимир путин взял в заложники, пытаясь лишить мир пищи.

Премьер-министр Великобритании заверил, что его страна готова и дальше предоставлять Украине вооружение, организовывать подготовку военных для его применения.

“Украинский народ и ВСУ смогут благодаря этому сделать то, что хотят на самом деле сделать украинцы, а именно – выгнать агрессора из Украины”, – заявил премьерьер Британии.

Дополнение

Зеленский и Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили необходимость увеличения поставок тяжелого оружия, а также мощную санкционную политику против россии.