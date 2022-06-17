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«Пьем до дна за российский флот»: Резников потроллил россиян

«Пьем до дна за российский флот»: Резников потроллил россиян

КИЕВ. 17 июня. УНН. министр обороны Украины Алексей Резников потроллил российский флот, отметив, что западные министры за него пьют «до дна», пишет УНН.

Цитата

«Среди министров группы Рамштайн есть популярный тост: «До дна за российский флот! До самого дна!». Нептун охраняет Черное море в хорошей компании. Ищем следующую цель вместе с морским коньком», - написал министр в Twitter, опубликовав фото с нашивкой с изображением морского конька.

Напомним

Сегодня стало известно, что Военно-морские силы Украины ударили ракетами Harpoon по буксиру черноморского флота рф "Василий Бех", который вез российских военных к острову Змеиный и имел на борту ЗРК "ТОР".

По предварительным данным, в результате ракетного удара было поражено 70% экипажа, судьба остальных – неизвестна.

Источник: УНН
Теги: Алексей Резников
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