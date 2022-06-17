«Пьем до дна за российский флот»: Резников потроллил россиян

КИЕВ. 17 июня. УНН. министр обороны Украины Алексей Резников потроллил российский флот, отметив, что западные министры за него пьют «до дна», пишет УНН.

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«Среди министров группы Рамштайн есть популярный тост: «До дна за российский флот! До самого дна!». Нептун охраняет Черное море в хорошей компании. Ищем следующую цель вместе с морским коньком», - написал министр в Twitter, опубликовав фото с нашивкой с изображением морского конька.

Напомним

Сегодня стало известно, что Военно-морские силы Украины ударили ракетами Harpoon по буксиру черноморского флота рф "Василий Бех", который вез российских военных к острову Змеиный и имел на борту ЗРК "ТОР".

По предварительным данным, в результате ракетного удара было поражено 70% экипажа, судьба остальных – неизвестна.