Зеленский вместе с Джонсоном посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь и прогулялись по Михайловской площади

КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, находящийся в нашей стране с визитом, посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прессслужбу Офиса Президента, передает УНН.

Детали

Лидеры двух государств поставили свечи у иконостаса. Священнослужители подарили Премьер-министру Великобритании икону Почаевской Божией Матери. Владимир Зеленский и Борис Джонсон также возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину. Память павших героев почтили минутой молчания.

Кроме этого, лидеры посетили выставку уничтоженной военной техники российских оккупантов.

Экспозиция развернута на Михайловской площади в Киеве. Среди экспонатов – самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», танк Т-72Б3, боевая машина БМД-2, башня от БМД-4, машина радиоэлектронной борьбы и остатки внедорожника «Тигр». Основную часть этой техники враг использовал при наступлении на Киев.

Они также пообщались с украинскими военными, участвовавшими в боях за столицу, и поздравили киевлян, собравшихся возле Михайловской площади.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании совершил второй неожиданный визит в Киев.

Джонсон – первый лидер стран «Большой семерки», прибывший в нашу страну с начала русско-украинской войны.

Во время встречи Зеленский и Джонсон обсудили необходимость увеличения поставок тяжелого оружия, а также мощной санкционной политики против россии.

Джонсон также заявил, что после победы над российскими оккупантами настанет день, и страны-партнеры будут говорить о будущем свободной Украины.