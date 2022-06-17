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Сам ход истории выбрал время: Зеленский прокомментировал введение визового режима для рф

Сам ход истории выбрал время: Зеленский прокомментировал введение визового режима для рф

КИЕВ. 17 июня. УНН. Никто не определял момент введения визового режима для россиян специально. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, пишет УНН.

Цитата

«Интересно, кстати, как сам ход истории выбирает время для весомых решений: правительство Украины сегодня же отменило действие соглашения о безвизовом режиме с российской федерацией. Теперь с 1 июля будет работать визовый режим», - сказал Президент.

Детали

По его мнению, трудно переоценить символизм того, что это произошло именно сегодня.

«Но никто не определял момент специально. Это и есть ход истории. россия сама сделала все, чтобы разрушить любые связи с Украиной. Ну а мы делаем все, чтобы сильнее были наши связи с Европой», - добавил он.

Напомним

Так, сегодня Правительство Украины во исполнение поручения Президента приняло решение о прекращении действия соглашения с рф о безвизовом режиме.

Кроме того, сегодня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Источник: УНН
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